Carlos Carvalhal: "Flamengo? Estou sempre nas mãos de António Salvador..."

Treinador do Braga continua a ser associado ao clube do Rio de Janeiro, diz que no futebol as abordagens são frequentes e remete para o presidente qualquer tomada de posição.

Jogo com o Estoril: "Temos muito respeito pelo Estoril, uma equipa bem orientada, que pratica um futebol marcado e que espelha a personalidade e as ideias do seu treinador. O Estoril ainda não perdeu fora de casa e vai defrontar um Braga moralizado e confiante, mas com respeito pelo adversário. Nos últimos quatro jogos, o Braga marcou 17 golos em casa. Temos vontade e determinação e queremos que o Estoril perca pela primeira vez fora de casa."

Entrada de Raul Silva para o onze: "É uma das soluções. Fiquei agradado com o seu rendimento e coletivamente o jogo foi muito bom. O Raul apresentou um nível bom. Mas cada jogo tem a sua história e há sempre a possibilidade de uma alteração pontual para desarticular o adversário."

Sete jogos em dezembro, mês decisivo: "Os jogadores gostam de jogar de quatro em quatro dias, porque a recuperação é quase completa. O jogo com o Vizela foi bem conseguido, embora com o Estoril a história seja diferente. vamos de ter de trabalhar e correr muito, porque só se estivermos ao melhor nível é que poderemos ganhar ao Estoril."

Futuro no clube: "Vivo um dia de cada vez e não sei onde vou estar amanhã. Estou focado no trabalho, a curto prazo, e concentrado cem por cento no Estoril. Quero viver em pleno cada dia e hoje, como faço anos, ainda mais. Digo isto do coração."

Estrela Vermelha a seguir ao Estoril: "Não falei aos jogadores do jogo com o Estrela Vermelha, não há preocupação em relação a isso, porque há um intervalo entre os jogos que permite fazer a recuperação dos atletas. Vamos ter jogadores com capacidade para discutir o jogo."

Possibilidade de ir para o Flamengo: "Tenho contrato com Braga até ao final da época. No futebol há abordagens com frequência e o que eu digo sempre é que têm de falar com o meu presidente, António Salvador. Se houver mais alguma coisa, alguém me irá informar. Tenho contrato com o Braga e o meu foco é o jogo de amanhã, com o Estoril. Claro que ver o nosso nome ser associado a um dos melhores clubes do mundo é algo que não me deixa indiferente, é um orgulho. Mas, como sempre digo, estou nas mãos de António Salvador."