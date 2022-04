Carlos Carvalhal: "Crítica de Salvador? Tenho que relativizar, ele é muito emocional..."

Treinador do Braga comentou a afirmação do líder arsenalista em Glasgow e valorizou o trajeto europeu da equipa

Jogo com o Estoril: "É um jogo que tem uma importância muito grande para nós. Queremos vencer contra uma equipa que tem apresentado um futebol de boa qualidade e também para consolidar a nossa posição, igualando, em caso de triunfo, o registo pontual da época passada. O Braga joga sempre para vencer e a equipa quer reagir fortemente à eliminação da Liga Europa. Saímos mais do que inteiros do jogo com o Rangers e pretendemos aproveitar o bom momento da equipa. Fomos bravíssimos em Glasgow. Sem menosprezar outras equipas do Braga, esta merece o nome de guerreiros do Minho. Queremos manter esta união e chama. Jogámos em Vizela com dez jogadores, em Glasgow também atuámos com dez e depois com nove. Não tem sido fácil gerir isto, mas não há desculpas. Queremos trazer os três pontos para Braga."

Mossas da eliminação europeia: "Não entendo como mossas, mas sim o contrário. Quero agradecer o apoio dos adeptos. Houve união, alma e recebi muitas mensagens de felicitações, de amigos ingleses, árabes e turcos, especialmente dos ingleses, que dão muito valor a esta forma de jogar; ficaram estupefactos como discutimos o jogo com nove jogadores. Também quero agradecer aos adeptos que foram connosco no avião e aos que nos receberam no aeroporto com palmas; estavam à nossa espera para nos aplaudir. São manifestações positivas. Fica a atitude positiva da equipa, a mais rematadora da Liga Europa, a que tem mais ataques e a mais jovem. Com muito agrado, vi o rescaldo do empate do Benfica com o Liverpool e o do Sporting com o City e, quanto a nós, teríamos passado com as regras do ano passado. O Braga também fez um bom registo."

Palavras do presidente em Glasgow: "Sempre senti um apoio muito grande do presidente. Ele é uma pessoa emocional e, quando acabou o jogo, com um microfone à frente... [n.d.r. António Salvador é que quis fazer uma declaração à Sport TV, tendo revelado que a equipa não esteve em campo na primeira parte e também no banco]. Tenho que relativizar. Para mim, é um não assunto."

Aceitação da crítica de Salvador: "Tenho uma excelente relação com ele, tenho que relativizar. Conheço-o desde os 18 anos, sei que é muito emocional."