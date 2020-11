Carlos Carvalhal: "Começámos a perder com um golo da Walt Disney"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, à SportTV após a derrota por 4-0 no reduto do Leicester

Análise ao jogo: "A primeira parte foi mais equilibrada, mas começámos a perder com um golo da Walt Disney. Discutimos o jogo, fomos criando uma ou outra ocasião de golo. Ao intervalo falámos e fomos para a segunda parte com vontade de reverter o resultado, mas sofremos o 2-0 logo aos 47'. Isso provocou uma quebra anímica. Queríamos vencer, mas demos alguns espaços, cometemos alguns erros e o resultado acaba por se avolumar pela qualidade do adversário.

Erros defensivos e o jogo com o Benfica: "Vai ser um jogo com características diferentes, com outro tipo de enquadramento. Não temos cometido erros como os de hoje... se estivéssemos a cometer, estaria preocupado. Mas este acaba por ser um jogo isolado no nosso percurso. Vamos analisar, tentar retificar e vamos aparecer fortes no domingo."

Ausências de Fransérgio (covid-19) e Ricardo Horta (lesão): "Nunca lamento os jogadores que não estão. Seria injusto para os que se esforçaram e fizeram o seu melhor. Este jogo vem num timing muito difícil, temos tido muitos jogos, e tivemos de fazer alguma gestão. Alguns não estariam em condições e entendemos avançar com os jogadores que pensávamos estar mais frescos. E a equipa esteve bem na primeira parte. Na segunda é que houve um pouco de desorganização, falhas na transição defensiva, na coesão, muitos espaços entre linhas... e o adversário aproveitou."

Regresso a Inglaterra sem público: "Tem bons ingredientes, mas não tem sal. A comida é boa, mas não tem sal. Tenho aqui muitos amigos, gostei de voltar, gostaria de ter ganho, mas a ausência de público é dramática para o futebol."