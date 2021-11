Carlos Carvalhal antevê Ludogorets: "Se nos distrairmos um bocadinho..."

Treinador do Braga admite que a equipa está na melhor fase da época, mas com um calendário cheio avisa que a energia vai diminuindo a cada jogo que faz

Momento da equipa: "Estamos à espera de um Ludogorets que tem de ganhar para continuar em prova. Temos que fazer o nosso jogo, encarando-o da forma como sempre temos feito. Estamos a progredir como equipa . A paragem do campeonato foi importante, porque deu para equilibrar os jogadores que não estavam a jogar tanto com os que tinham mais minutos. A equipa começou a corresponder, mostrando um cariz ofensivo e com muitas oportunidades de golo criadas. Mas há margem para progredir, sobretudo no capítulo ofensivo. Defensivamente, a equipa tem estado a um nível alto, sem sofrer golos há cinco jogos; é um registo importante. Estamos num ciclo curto e com muitos jogos e, a cada partida que passa, a energia diminui. Por isso fiz o apelo aos adeptos, para que empurrem a equipa para a frente. Precisamos dessa energia extra."

Melhor fase da época: "Sim, estamos no melhor período. Na época passada começamos mal, progredimos e depois alcançámos um ponto de maturidade, ao ponto de dizerem que éramos uma das equipas que melhor futebol praticava. Esta época também começámos mal e depois, com mais trabalho, melhorámos os processos. Estamos no bom caminho."

Recuperação de Piazon: "Está apto e pode ser opção para amanhã."

Possibilidade de mudança de estádio: "Esse processo está entregue ao Braga, à Câmara Municipal e à Direção Geral do Património Cultural, por isso, enquanto treinador do clube não vou emitir opinião. Como simpatizante e pessoa de Braga, tenho a minha opinião, mas não me cabe a mim falar disso."

Contas do Grupo F: "A nossa motivação é vencer o jogo. Há o objetivo de continuar na prova e também há o objetivo de ficar em primeiro lugar do grupo. Vamos defrontar um adversário que jogou as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Muitas vezes, quando fazemos um jogo bem conseguido, como aconteceu na Bulgária, pode dar a ideia de que o adversário não tem valor, mas isso não é assim. O Portimonense também venceu na Luz e em Guimarães e o Braga obrigou-o a não jogar bem. Mesmo assim, não se pode dizer que a equipa é má ou que não tem valor; é uma equipa boa. O Braga venceu o Ludogorets e isso não quer dizer que o adversário seja fraco; é bom a jogar em transições e são rápidos nos corredores. Temos que estar concentrados, se nos distrairmos um bocadinho..."