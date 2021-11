Bruno Viana não fica no Flamengo

Central vai ser devolvido em dezembro, mas há hipótese de continuar no Brasil. Tem havido sondagens de outros clubes

O contrato de empréstimo de Bruno Viana ao Flamengo está quase a acabar (31 de dezembro) e o clube brasileiro vai devolver o jogador ao Braga, não estando disposto a acionar a cláusula de compra, que, nesta fase, é de oito milhões de euros (em julho eram sete milhões). A SAD já está a contar com a devolução, mas isso não significa automaticamente o regresso do central a Portugal, visto que nos últimos tempos alguns clubes brasileiros, da Série A, têm feito sondagens no sentido de perceberem as condições de um eventual negócio. E isso vai depender, essencialmente, dos valores colocados em cima da mesa.

Se o Flamengo quisesse acionar em dezembro a cláusula de compra do central, teria que pagar oito milhões de euros ao Braga. Em julho, o negócio fazia-se por sete milhões

A um mês e meio do fim do empréstimo, já não há grandes dúvidas sobre a avaliação que o Flamengo faz de Bruno Viana. O central jogou muito pouco com Rogério Ceni como treinador e, recentemente, passou a ter mais oportunidades com Renato Gaúcho à frente da equipa, se bem que também tenha beneficiado da onda de lesões que atingiu o centro da defesa nas últimas semanas. O central continua a ser um dos alvos dos adeptos, com críticas constantes ao desempenho dele. Ao longo de quase um ano, Viana foi utilizado em 30 jogos do clube carioca, embora sem a devida correspondência nos minutos de utilização: 1768.

Defesa jogou pouco com Rogério Ceni e passou a ser mais utilizado com Renato Gaúcho, mas mesmo assim não convenceu o Flamengo a acionar a cláusula de compra. Está na mira das críticas dos adeptos

O contrato do defesa com o Braga vai até junho de 2023 e António Salvador tem a noção de que, nesta altura, o valor de mercado está em baixa, daí que a venda do passe não se afigure nada fácil, isto tendo como base de enquadramento o valor pedido ao Flamengo. Um novo empréstimo, com a esperança que o jogador se valorize, pode ser o caminho a seguir e é aqui que entram as sondagens dos tais clubes brasileiros. O Braga espera que evoluam para propostas concretas. Quanto aos empresários do jogador também já estão em campo, a tentar encontrar uma solução para o mercado de janeiro.



Regresso ao Minho é improvável

O regresso de Bruno Viana ao Braga após o empréstimo ao Flamengo é um cenário pouco ou nada provável, isto porque o defesa saiu do Minho devido a uma conduta de trabalho imprópria, tendo tido, de resto, um desentendimento com Carlos Carvalhal. Há mais ou menos um ano, o central foi acusado de falta de comprometimento com a equipa, o que precipitou a saída para o Flamengo. Por outro lado, o treinador arsenalista espera ter David Carmo apto em janeiro, o que também dificulta o regresso de Bruno Viana ao plantel.