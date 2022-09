Braga: Vitinha e Al Musrati em dúvida para o jogo com o FC Porto

Vitinha continua em dúvida para defrontar o FC Porto.

Vitinha continua em risco para o jogo de amanhã, contra o FC Porto. O avançado foi convocado por Rui Jorge para a Seleção Nacional sub-21 que defrontou a Geórgia, mas foi de imediato dispensado em virtude das queixas de lombalgia apresentadas desde o início do estágio.

O internacional sub-21 tem hoje a derradeira oportunidade para saber se está em condições de jogar no Estádio do Dragão, depois de ter sido fundamental no triunfo (2-0) com o Vizela ao saltar do banco de suplentes para inaugurar o marcador. Caso não recupere a tempo, Artur Jorge conta ainda com Abel Ruiz e Simon Banza.

Al Musrati em risco e Racic treina hoje

Racic vai fazer hoje o primeiro e último treino antes do jogo com o FC Porto. Titular nos dois últimos jogos do Braga, contra o Union Berlin e o Vizela, o médio sérvio partiu para a seleção. No jogo em que contribuiu para a vitória (4-1) frente à Suécia, entrando aos 72 minutos, viu um cartão amarelo que o impediu de alinhar na última jornada, na Noruega. No entanto, por tratar-se de um jogo decisivo e que até garantiu a subida da Sérvia ao Grupo A da Liga das Nações, viajou com a equipa para Oslo, atrasando o regresso a Braga.

A chegada tardia de Racic agrava a situação, numa altura em que ainda não se sabe se Al Musrati estará em condições de jogar no Dragão. O médio falhou o encontro com o Vizela devido a fadiga muscular, tendo, por isso, sido dispensado da seleção da Líbia.

Como alternativa a Racic e a Al Musrati, Artur Jorge tem numa primeira linha André Castro para colocar ao lado de André Horta, titular nos nove jogos disputados pelos arsenalistas no campeonato e na Liga Europa.

Além de Racic, Diego Lainez também só treina hoje, depois de ter jogado pela seleção principal do México no encontro particular com a Colômbia. O ala, de 22 anos, entrou aos 76 minutos, depois de ter ficado no banco com o Peru.