Braga vence Bristol Rovers na compensação e soma quatro triunfos em quatro jogos

Ricardo Horta marcou o golo que deu a vitória (3-2) ao emblema minhoto

O Braga triunfou na manhã deste sábado sobre o Bristol Rovers, da League One (terceiro escalão do futebol inglês), por 3-2, no Estádio Municipal de Lagos, num jogo marcado pela estreia do internacional português José Fonte.

Castro, aos 14 minutos, Rodrigo Macedo, aos 38', e Ricardo Horta, aos 91', marcaram os golos que deram o triunfo ao emblema minhoto, enquanto Aaron Collins, aos 11', e Jevani Brown, aos 32', marcaram para os ingleses.

Este foi o quarto triunfo em quatro jogos disputados pelo Braga na pré-temporada, depois de vitórias sobre Torreense (4-0), Boavista (2-0) e Cardiff (1-0). Foram, por isso, os primeiros golos sofridos pelos arsenalistas.

Hornicek, Joe Mendes, José Fonte, Paulo Oliveira, Adrián Marín, Castro, Rodrigo Zalazar, Roger, Álvaro Djaló, Pizzi e Rodrigo Macedo foram os jogadores escolhidos pelo técnico Artur Jorge para o "onze" inicial.

Jogaram ainda Tiago Sá, Bruma, Tormena, Djibril, Diogo Fonseca, André Horta, Ricardo Horta, Banza, Rodrigo Gomes, Borja e Al Musrati.

A preparação dos minhotos prossegue na quarta-feira, com um particular frente aos italianos da Roma, do treinador português José Mourinho, marcado para o Estádio Municipal de Albufeira (20h00).