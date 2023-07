Braga terá recusado 15 milhões de euros por Al Musrati

Savinho pode entrar, ao passo que Al Musrati pode sair. O Atlético de Madrid terá oferecido 15 milhões, mas António Salvador exige mais cinco. "Colchoneros" tentam incluir Samuel Lino no negócio.

Savinho e Al Musrati agitaram ontem o mercado de transferências. O extremo brasileiro foi apontado como possível reforço do Braga, o médio-defensivo líbio voltou a ser notícia, agora pela nega que António Salvador terá dado ao Atlético de Madrid.

Vamos então por partes. Savinho é um jovem extremo brasileiro, de 19 anos, que foi colocado na rota dos arsenalistas. Segundo Fabrizio Romano, jornalista especialista em mercado, o clube minhoto pediu informações sobre o jogador tendo em vista um possível empréstimo.

Depois de ter dado nas vistas ao serviço do Atlético Mineiro, o internacional jovem brasileiro, presente no recente Mundial de sub-20, esteve emprestado pelo Troyes, de França, que pertence ao Grupo City, ao PSV Eindhoven, onde fez oito jogos pela formação principal na última época, tendo sido companheiro do internacional sub-21 português Fábio Silva. Apesar de só ter alinhado em 95 minutos nos seis jogos pela equipa principal do PSV, Savinho fez duas assistências. Aos encontros que realizou no campeonato, acrescentou mais dois na Liga Europa, contra o Zurique (Suíça) e o Bodo Glimt (Noruega).

O Braga tem o jogador referenciado, enquanto o clube neerlandês está interessado numa nova cedência. Já o Girona, de Espanha, e a Roma, treinada por Mourinho, serão outros clubes interessados.

Se Sávio Moreira de Oliveira, Savinho no mundo do futebol, pode entrar, Al Musrati pode sair. O líbio continua no mercado e pode render um bom encaixe financeiro, mas António Salvador não quer vender a qualquer preço um dos melhores jogadores do campeonato. O interesse do Atlético de Madrid é conhecido e ontem foi noticiado que o Braga terá recusado uma proposta de 15 milhões de euros do clube madrileno. A notícia teve um forte impacto em Espanha, tendo sido revelado que Salvador exigirá, pelo menos, 20 milhões de euros para negociar o internacional líbio, que tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, fixada a 11 de outubro de 2022, dia em que o jogador renovou o contrato com o clube minhoto até 30 de junho de 2026.

Para tentar baixar o valor da transferência de Al Musrati, o Atlético de Madrid tenta incluir no negócio o brasileiro Samuel Lino, avançado que esteve emprestado ao Valência na última temporada. O atacante, de 23 anos, realizou três grandes temporadas no Gil Vicente, entre 2019 e 2022, e esteve mesmo nos planos dos arsenalistas há um ano, mas acabou por assinar pelos "colchoneros".