Braga sobe a parada por David Carmo: 600 mil euros não convenceram a Sanjoanense

Oferta de 600 mil euros à Sanjoanense para resgatar os dez por cento em falta do passe do defesa não convenceu. Impasse continua. David Carmo é pretendido por vários clubes, entre eles o FC Porto. E, por isso, o Braga tenta a todo o custo ficar com a melhor posição negocial possível. Sanjoanense quer receber um milhão de euros.

O Braga continua muito empenhado em ficar com a totalidade do passe de David Carmo e, nesse sentido, subiu a parada na negociação com a Sanjoanense, da Liga 3, tendo oferecido 600 mil euros para adquirir os dez por cento em falta dos direitos económicos do central.

O clube de São João da Madeira não se mostrou muito inclinado em aceitar a verba colocada em cima da mesa por António Salvador e voltou a apontar para cima para fazer o negócio, ou seja, não abdica de receber um milhão de euros.