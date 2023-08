Braga rejeita nova investida inglesa por Matheus

Matheus, guarda-redes do Braga

Guarda-redes do Braga pretendido pelo Nottingham Forest

O Braga continua a resistir aos avanços do mercado por Matheus. Desta feita, sabe O JOGO, o clube minhoto rejeitou uma proposta do Nottingham Forest pelo guarda-redes brasileiro. Em cima da mesa foram "colocados" 10 milhões de euros - objetivos incluídos -, prontamente recusados por António Salvador.

O interesse do clube da Premier League é real desde, praticamente, o início do mercado. Depois de ter sido alvo da equipa inglesa no mercado de janeiro, o experiente guarda-redes voltou a ser sondado em diversas ocasiões desde junho.

Matheus tem contrato com o Braga até 2027 e António Salvador não quer perder um dos principais jogadores do plantel, um guarda-redes de enorme qualidade e que tem importância extrema no grupo, sendo até um dos capitães.

Matheus está feliz em Braga, onde chegou em 2014, e sabe que esta é, provavelmente, a última oportunidade de fazer o contrato da sua vida. Aos 31 anos, o brasileiro sabe que tem em mãos a hipótese de jogar na Premier League, aquele que é, para muitos, o melhor campeonato do mundo. Além disso, e como já tem a nacionalidade portuguesa, cumpre os requisitos para jogar em Inglaterra. Apesar desta oportunidade de ouro, O JOGO sabe que o guarda-redes não vai forçar a saída.