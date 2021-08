Braga reivindica alegado penálti: "Houve de tudo neste grande espetáculo"

Diretor de comunicação do Braga recorreu às redes sociais para reclamar uma alegada grande penalidade a favor dos arsenalistas frente ao Moreirense.

Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Braga, recorreu às redes sociais para reivindicar um penálti a favor do Braga, no emocionante encontro frente ao Moreirense, na noite de sexta-feira, que terminou com o triunfo da formação comandada por Carlos Carvalhal por 3-2.

"Golos, emoção e coração. Houve de tudo neste grande espetáculo entre Moreirense e Braga. Tudo menos critério. E só se pede isso: um critério bem definido", começou por escrever numa publicação no Twitter, acompanhando com um vídeo do lance em questão.

"Se numa área é falta, na outra também tem de ser. E sobre este lance... as imagens dizem tudo. Até ao fim!", concluiu.

De recordar que o primeiro golo do Moreirense surgiu através de uma grande penalidade convertida por Steven Vitória.