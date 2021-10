Braga perdeu 11 mil sócios numa época

Com a renumeração, o Braga tinha, em 30 de junho de 2021, 15 891 sócios, número que entretanto, segundo informação do clube, já subiu para 17 121 à data da apresentação do relatório e contas.

O Braga levou a cabo, em dezembro de 2020, o processo de renumeração dos sócios, de acordo com as obrigações dos estatutos do clube, e constatou a perda de mais de 11 mil associados na última temporada (11 390 foram os números exatos).

O valor surge no relatório e contas do clube relativo à época 2020/21, ontem divulgado.

"Constatou-se um recuo no número de associados que asseveraram a respetiva intenção de manter a sua condição, facto que não deverá ser dissociado da conjuntura vigente, pautada pela redução do poder de compra das famílias e consequente reafectação de padrões de consumo", justificou o Braga no relatório e contas, aludindo também às consequências provocadas pela pandemia de covid-19.

Sendo assim, com a renumeração, o Braga tinha, em 30 de junho de 2021, 15 891 sócios, número que entretanto, segundo informação do clube, já subiu para 17 121 à data da apresentação do relatório e contas.

O emblema arsenalista vai "encetar esforços no sentido de incrementar novas adesões".