Braga nega qualquer proposta do Atlético Mineiro para levar Carvalhal

SAD arsenalista reitera que o treinador vai terminar a temporada

Carlos Carvalhal está a ser apontado como alvo do Atlético Mineiro, do Brasil, mas o Braga, de forma oficial, nega a existência de qualquer proposta ou contacto entre os clubes e remete o assunto para as palavras proferidas por António Salvador depois do jogo com o Vizela, em que garantiu a continuidade do treinador até ao final da temporada.

A Imprensa brasileira tem insistido na hipótese de Carvalhal poder assumir em breve o comando técnico do Atlético Mineiro, isto depois de Jorge Jesus ter sido o primeiro alvo, algo que agora o Braga desmente de forma categórica.

Carlos Carvalhal tem contrato com o Braga até 30 de junho.