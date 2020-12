Braga multado em mais de sete mil euros por críticas à arbitragem

Através da newsletter do clube, o Braga teceu críticas à arbitragem do jogo com o FC Porto, relativo à primeira jornada do campeonato.

O Conselho de Disciplina da FPF puniu o Braga com uma multa no valor de 7140 euros por críticas dos arsenalistas à arbitragem do jogo da primeira jornada da I Liga com o FC Porto, a 19 de setembro.

Na primeira edição da newsletter, denominada "Voz da Legião", o Braga questionou a grande penalidade assinalada sobre Marega na partida no Dragão, que os arsenalistas perderam por 3-1. "E se as cores das camisolas fossem outras? Ou a área fosse a contrária? Pois... nunca saberemos, não é? O que é uma pena, diga-se", assinalou o emblema minhoto.