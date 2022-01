Braga cancela edição de 2022 da gala "Legião de Ouro"

"Em virtude do crescente agravamento da situação pandémica em Portugal", explica o Braga.

O Braga anunciou esta quarta-feira o cancelamento da edição de 2022 da gala "Legião de Ouro", tendo em conta o "crescente agravamento da situação pandémica em Portugal", explica o emblema minhoto.

"A responsabilidade social e o exemplo cívico que o Braga sempre demonstrou ao longo de quase 101 anos de história, obriga-nos a tomar esta decisão, ficando as comemorações do aniversário cingidas ao Hastear da Bandeira, no dia 19 de janeiro, e à entrega dos emblemas de 25, 50 e 75 anos de associado, no dia 22 de janeiro", escreveu o Braga em comunicado.

A gala deverá regressar em 2023, "ano em que o clube festejará 102 anos de história".