Braga bate Rio Ave e recupera o quarto lugar da I Liga

Formação minhota regressou aos triunfos no término da décima jornada do campeonato. Conjunto rioavista continua sem pontuar... e marcar golos na competição

O Braga venceu, esta terça-feira, o Rio Ave, por 3-0, em jogo que encerrou a décima jornada da I Liga, disputado no Estádio Municipal de Braga, e que permitiu à equipa de Carlos Carvalhal recuperar o quarto posto da classificação da competição.

Os três golos dos minhotos, que estavam no quinto lugar à condição, face ao triunfo do Vitória na visita ao reduto do Santa Clara, foram apontados pelo ala Ricardo Horta, aos 43', pelo médio brasileiro Fransérgio, aos 62', e pelo avançado Paulinho, aos 88', que selou o resultado final.

A melhor ocasião do Rio Ave para alterar o marcador do Estádio Municipal de Braga ocorreu apenas aos 86', quando o dianteiro André Pereira, saído do banco de suplentes, rematou na cara de Matheus na pequena área e o guardião minhoto defendeu com o pé direito junto à relva.

Com este triunfo, o Braga voltou a somar pontos na I Liga, após o desaire na anterior ronda com o Belenenses SAD, e está uma posição abaixo do pódio da I Liga, com 21 pontos. Já o Rio Ave, que continua sem vencer e marcar golos ao cabo de quatro jogos no campeonato, termina a ronda no nono lugar, com 11 pontos e um dos piores ataques.