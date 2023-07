Braga aposta em jovem médio para os sub-23: "É uma grande oportunidade"

Diogo Madaleno alinhou no Gil Vicente e assinou por três épocas com o Braga.

O Braga apresentou este domingo Diogo Madaleno como reforço. O jovem médio de 20 anos assinou por três temporadas e vai iniciar o percurso no emblema minhoto ao serviço dos sub-23.

Foi precisamente nesse escalão que Madaleno alinhou na época passada com a camisola do Gil Vicente. É descrito pelo Braga como "um jogador possante que faz bom uso do seu porte físico."

"Hoje posso dizer com orgulho que sou mais um Guerreiro do Minho. É uma grande oportunidade para a minha carreira e tenho a certeza que vou continuar a evoluir como jogador e como pessoa. Não escondo que o meu grande objetivo é estrear-me ao serviço da equipa principal no Estádio Municipal de Braga. Mas sei que para lá chegar tenho de trabalhar muito. Por isso estou focado em ser mais um para ajudar a equipa sempre que possível", afirmou o jogador.

"Em campo tento tirar partido da elevada minha capacidade física na recuperação de bola e nos duelos. Mas considero que a minha capacidade de passe também pode ajudar muito a equipa e fazer a diferença nos jogos", disse ainda Diogo Madaleno.