Bétis conta com saída de Lainez do Braga para investir num alvo em Inglaterra

Imprensa espanhola dá conta do interesse do clube se Sevilha em Ayoze Pérez.

Diego Lainez não foi feliz na aventura ao serviço do Braga. Dois golos, duas assistências em 13 jogos marcam a passagem do internacional mexicano pelo Minho, de onde estará de saída.

Em Espanha, o jornal Marca informa que o Bétis, clube que cedeu Lainez, movimenta-se no sentido de contratar Ayoze Pérez ao Leicester, um pedido expresso do treinador Pellegrini, e para isso conta com o regresso de Lainez ao futebol mexicano, onde conta com o interesse do Tigres, assim como de Loren, cobiçado pelo Tenerife.

Ayoze, espanhol de 29 anos, está em Inglaterra desde 2014/15 e vestiu a camisola do Newcastle antes de se mudar para o Leicester.