Baixa de última hora no Braga para o duelo europeu com o Midtjylland

Tormena tem um problema muscular e é carta fora do baralho.

Tormena é baixa para a partida do Braga com o Midtjylland, da segunda jornada do Grupo F da Liga Europa. O central brasileiro está a contas com um problema muscular, não treinou esta quarta-feira e é, por isso, carta fora do baralho para o duelo com o campeão dinamarquês.

O ex-jogador do Portimonense junta-se a David Carmo, Leonardo Buta e Abel Ruiz no lote de indisponíveis para o encontro que tem início às 20h00 de quinta-feira.

O Braga, recorde-se, perdeu (2-1) em casa do Estrela Vermelha na ronda inaugural, enquanto o Midtjylland empatou (1-1) na receção ao Ludogorets,.