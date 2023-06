Atlético segue Al Musrati, mas Braga quer valor da cláusula

Diego Simeone aprecia as qualidades do médio líbio.

Informações em Espanha indicam esta sexta-feira que o Atlético está a negociar Al Musrati com o Braga. O TeleMadrid adianta que o emblema espanhol está a tentar baixar o preço, 20 milhões de euros, com a inclusão no negócio de Samuel Lino, jogador ex-Gil Vicente que na última época esteve cedido ao Valência.

De acordo com o que apurou O JOGO, Diego Simeone, treinador do Atlético, é um apreciador das qualidades do médio líbio e os colchoneros, à semelhança de outros clubes, seguem com atenção Al Musrati.

O Braga tem em mente transferir o jogador pelo valor mais aproximado da cláusula, de 30 milhões de euros, esperando para ver os passos do Atlético de Madrid nesse sentido, que podem contemplar jogadores como moeda de troca, de forma a amenizar o custo da transferência, entrando nessa equação, como citado antes, o nome de Samuel Lino.