Artur Jorge: "Tudo isto se deve ao compromisso que os jogadores assumiram"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, antes da receção ao Nacional da segunda mão da semifinal da Taça de Portugal

Preparação do encontro: "De uma forma objetiva, ou seja, podemos direcionar todas as nossas atenções em relação ao jogo da Taça de Portugal e digo isto porque já o fiz, tendo o cuidado de poder apelar que a nossa ambição não tenha nunca o contexto, ou seja, há uma ambição natural que tem de ser no mínimo medida de forma a sermos capazes de em cada jogo lutarmos sempre para ganhar. Quero dizer com isto que temos de retirar o contexto que estamos nesta altura com uma vantagem de cinco golos, para perceber que este é um jogo de meia-final que nos pode dar um lugar na final, um objetivo que traçamos desde o início da temporada. Portanto, queremos ganhar o jogo que será importante para continuar a ter esta capacidade de ganhar, mas acima de tudo pensar que podemos voltar a uma final."

Goleada na primeira mão permite preparar de uma forma diferente o jogo: "Tivemos a capacidade de criar um resultado confortável na primeira mão. Quando planificamos o mês de abril, sabíamos que íamos ter sete jogos pela frente - dois da Taça -, e onde era importantíssimo o compromisso de todos os atletas. Até ao momento, tem sido um mês 100 por cento vitorioso, e espero que seja assim até ao fim, tudo isto se deve também ao compromisso que os jogadores assumiram. Face ao elevado número de jogos, todo o plantel vai ser utilizado, sem dúvida. Aquilo que posso dizer de amanhã, face também ao resultado - que é mérito dos jogadores -, teremos algumas alterações face aos últimos onzes do Braga. Eu acredito nos jogadores e é necessário, também, dar algum tempo de descanso entre jogos aos jogadores que estão mais sobrecarregados."

Além do segundo lugar, passou a olhar com a ambição de ser campeão: "Hoje vou reduzir-me ao jogo da Taça, neste momento, e até para que não possa eu perder o foco da importância do jogo de amanhã, teremos oportunidade de falar do campeonato. Não quero com isto fugir à questão, mas naturalmente que em relação ao campeonato, estou muito satisfeito com que os meus jogadores têm feito."

Mudança profunda no onze: "Nós não desvalorizamos nem o adversário nem o contexto, valorizamos é os nossos jogadores. Se vamos apostar em jogadores que jogam menos é porque acreditamos naquilo que eles nos podem acrescentar, nunca em função do resultado porque seria um erro se assim o fizemos. Vamos ter, naturalmente, vamos ter alterações que podem ser significativas tendo em conta aquilo que perspetivamos esta semana com três jogos de grande importância para nós. Já decidi o onze, mas os jogadores ainda não sabem."