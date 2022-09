Artur Jorge: "Perdemos na casa do campeão, não belisca em nada"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a derrota (4-1) no Dragão com o FC Porto, em jogo da 8.ª jornada da Liga

Belisca o momento? "Não belisca em nada. Perdemos na casa do campeão nacional, não nos vai afetar para o que resta do campeonato. Não fomos tão agressivos com e sem bola. Podemos dizer o que quisermos, mas não conseguimos ser superiores ao adversário."

Resultado exagerado: "O FC Porto foi melhor. Na segunda parte tivemos atitude desportiva que mais me agradou, fomos em busca do empate. Fomos depois contrariados, com alguma má sorte à mistura, com o terceiro golo e a expulsão. Na minha opinião é exagerado, o adversário teve o aproveitamento que pôde aproveitando o 'score' num resultado que nós não merecíamos."

Substituições surtiram efeito? "A equipa foi muito mais audaz, mais agressiva, sobretudo com bola, estivemos mais perto da área contrária. A saída do Fabiano foi substituição direta, a entrada do Abel já não, deu mais mobilidade. A de Racic deu outro equilíbrio, sem perder consistência defensiva. O efeito foi bom, mas pagámos caro o ter entrada mais passiva na primeira parte. Agradecer aos adeptos, sentimos que estão connosco. Só ganharemos se estiverem do nosso lado e se estivermos juntos."