Artur Jorge: "Espero ter cinco jogadores no Mundial"

Declarações de Artur Jorge, na antevisão do jogo com o Union Berlim, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa

Antevisão: "Não acho que sejam equipas em momentos diferentes, são momentos muito positivos para as duas equipas. Uma é líder da Bundesliga, a outra é vice-líder do campeonato português. Duas equipas numa temporada muitíssimo boa, duas equipas que vão ter oportunidade de proporcionar mais um bom espetáculo como sucedeu em Braga. Duas equipas em busca da vitória, muito intensas, com características muito vincadas. Respeitando o valor do adversário, mas vamos procurar ser superiores, mais capazes e competentes para podermos vencer o jogo."

Braga mais experiente pode ser decisivo? "Não creio que isso possa ser fator determinante amanhã. O que se passou desde o primeiro jogo é um cimentar de ideias de uma e outra equipa, que têm procurado ser muito iguais a si próprias desde o primeiro jogo. Esperamos adversário difícil, com capacidade de liderar a Bundesliga, mas teremos uma palavra a dizer e sabemos o que temos de fazer. Estamos num momento muito bom e positivo. Nunca me deixei influenciar por um resultado menos positivo. Acredito nos meus jogadores e no que a equipa é capaz de fazer, o que tem enquanto ambição e exigência máxima para amanhã podermos fazer um bom jogo e lutar pela vitória até ao fim."

Jogo como em Braga? "Sim, diria que é um jogo equilibrado. Mantivemos a baliza a zero, transportando-nos para a solidez que mostrámos em muito jogos, não permitindo golos nem muitas oportunidades. Amanhã teremos equipa que tem apoio muito forte e que leva a equipa para a frente, teremos de saber lidar com esse momento também. Teremos de ser equilibrados no momento defensivo, serenos e bastante determinados e fortes nesse momento para também podermos ir em busca do golo. Temos tido performance muito boa, não só pelo melhor ataque da Liga como por ter melhor marcador da Liga Europa. E com isso abrir expectativas para que possamos ter possibilidades de fazer golos amanhã."

Meio-campo reforçado? "Vou apostar num onze e na equipa que entendo ser capaz e suficiente para amanhã termos resultado que queremos."

Vitinha em forma: "O momento do Vitinha é muito bom, o dele e o da própria equipa. Temos 5 jogadores que espero que possam estar no Mundial, nas respetivas seleções. Vamos esperar que todos estejam comprometidos com objetivos do Braga, só dessa forma eles podem ambicionar metas pessoais mais altas. Sendo que o coletivo e o que é o Sp. Braga será sempre mais importante que qualquer outra questão."

Estabilidade defensiva: "Precisamos de ser muito competentes defensivamente amanhã, esta equipa tem grande intensidade e vocação ofensiva. Explora muito não só a possibilidade de meter muitas bolas na área mas também muita gente na zona de finalização. Vamos procurar ser muito sérios nesse trabalho, nessa missão, no que a equipa tem de fazer coletivamente para defender bem e ter oportunidade de atacar ainda melhor para poder ir em busca da vitória."