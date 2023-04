Artur Jorge e a Taça de Portugal: "Depois do jogo apeteceu-me dizer: 'até breve'"

Declarações de Artur Jorge na antevisão do Braga-Nacional, partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Na Madeira, vitória minhota por 5-0

Possível presença na final reflete crescimento: "Estive no Jamor como adepto já por duas vezes, já estive como atleta, e quero muito estar como treinador. O crescimento faz com que possamos ter equipas capazes de lutar mais vezes pelos títulos, lutar mais vezes pelas decisões."

Vencer o Casa Pia no Jamor fez pensar na final: "Depois do jogo apeteceu-me dizer: 'até breve e espero sair com a mesma satisfação."

Jogo importante para o Sequeira retomar o ritmo: "O Sequeira vai jogar amanhã, ficam a faltar mais dez."

Braga tem a terceira melhor percentagem de jogos sem sofrer no milénio: "Este ano temos tido a capacidade de superar muitos dados com algum tempo dentro do próprio clube. Mas dizer que queremos mais, e queremos mais é sempre na tentativa de procurarmos fazer mais e melhor. Não olhamos como prioridade para as estatísticas, mas sim ganhar jogos para terminar a temporada o mais alto possível."