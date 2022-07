António Salvador deu a conhecer as ideias do Braga a Fernando Gomes

Presidente do emblema minhoto esteve na Cidade do Futebol para partilhar as ideias que tem para o futebol português.

António Salvador, presidente do Braga, esteve esta sexta-feira na Cidade do Futebol para dar a conhecer a Fernando Gomes, presidente do Federação Portuguesa de Futebol, as ideias do emblema minhoto para o presente e futuro do futebol português, tanto na vertente masculina como na feminina. Além disso, António Salvador apresentou em detalhe as sugestões para uma possível reformulação dos quadros competitivos. "Mais competitividade, mais sustentabilidade", lê-se nas redes sociais do clube".

Fernando Gomes enalteceu a "reflexão estratégica apresentada pelo presidente do Braga" e agradeceu a apresentação, que ouviu "com muito agrado", pode ler-se nos sites de Braga e FPF.

"Agradeço a disponibilidade e o interesse do presidente da FPF, que, no nosso entendimento, será absolutamente decisivo para a urgente evolução a operar nas competições nacionais. A visão, o conhecimento e a capacidade que reconhecemos ao Presidente da FPF e à sua estrutura serão fundamentais num processo que nos envolve a todos, em prol da competitividade e da sustentabilidade de todo o futebol português", disse, por seu lado, o presidente do emblema minhoto.