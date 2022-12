António Oliveira quer levar lateral do Braga para o Brasil

Saída do colombiano está dependente da chegada de um lateral-esquerdo. Ramon complicou-se.

O futuro de Cristián Borja poderá passar pelo futebol brasileiro, estando o Coritiba fortemente empenhado no empréstimo do lateral-esquerdo. Muito ativo no mercado, o novo clube do técnico português António Oliveira já encetou conversações com a SAD do Braga e a transferência, no começo do próximo mês, só estará dependente da chegada de outra opção para o corredor canhoto da defesa, sabendo-se que a preferência dos minhotos é o brasileiro Ramon, pertencente aos quadros do Flamengo.

Há um princípio de acordo para que o defesa de 21 anos, que este ano rodou no Red Bull Bragantino, se mude para o Braga por empréstimo, com opção de compra, mas os clubes divergem em relação ao valor da cláusula que poderá ser exercida em junho.

A Imprensa brasileira dá conta de um impasse nas negociações e o Braga não estará disposto a fazer grandes concessões, tanto mais que tem outros jogadores referenciados para fazer concorrência a Sequeira. Já Borja deverá mesmo partir na janela de transferências de inverno dado que não vingou no regresso à Pedreira, após cedência ao Alanyaspor.