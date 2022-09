André Horta após o FC Porto-Braga: "Gosto de ver o Diogo Costa a perder tempo"

Declarações de André Horta após o FC Porto-Braga (4-1), partida da oitava jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Começámos o jogo sabendo que o adversário ia pressionar muito, era um jogo em que eles tinham que ganhar. Sofremos o primeiro golo e logo de seguida o segundo e isso deitou por terra a nossa estratégia."

Reação: "Tentámos reagir ao intervalo. Estou muito orgulhoso da equipa do Braga, pela forma como jogámos na segunda parte. Se jogarmos sempre assim, vamos andar lá em cima. Temos é de ser mais matreiros nestes jogos. Gosto de ver o Diogo a perder algum tempo contra nós, é sinal que temos alguma força. Não é crítica nenhuma, foi o que foi, mas parabéns ao adversário, que foi mais forte, embora quatro golos sejam exagerados."

Erros: "Cometemos erros que não podemos cometer. Quando fizemos o golo, estávamos em cima do adversário e depois não podemos sofrer um golo com um jogador deles a entrar pelo meio de dois jogadores nossos no meio-campo, temos que ser mais matreiros. A nossa identidade é lutar até ao fim, como fizemos hoje, correr mais do que os adversários, como aconteceu na primeira parte, e ter coragem de ir para cima do adversário."