Al Musrati recebe dois prémios da Liga NOS

Jogador do Braga bisou no que toca a prémios relativos a fevereiro

Al Musrati teve um mês de fevereiro inesquecível e nesta primeira sexta-feira de abril recebeu os prémios de Melhor Jogador do Mês e de Melhor Médio de fevereiro.

Na categoria de Melhor Jogador do Mês Liga NOS - fevereiro 2021, Al Musrati conseguiu reunir 19,61% dos votos e ficou à frente de Sebastián Coates, do Sporting, com 18,95%, e de João Palhinha, também do Sporting, com 11,76%.

Já no que a médios diz respeito, o líbio registou 30,07% dos votos, ultrapassando Palhinha, com 18,95%, e João Mário, que registou 10,46%, ambos do Sporting.