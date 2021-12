Abel Ruiz soma pretendentes e o Braga já estipulou um preço de venda

Abel Ruiz, avançado do Braga

Há interessados em Espanha e Salvador aponta para um valor elevado. Saída em janeiro não agrada, no verão é possível.

Mesmo sem ser primeira opção no Braga, Abel Ruiz soma pretendentes em Espanha e a SAD já fixou um valor para libertar o ponta-de-lança. António Salvador pede 20 milhões de euros pelo internacional espanhol e não mostra grande recetividade para fazer negócios por empréstimo, modalidade pretendida pelo Cádiz no mercado de janeiro.

De resto, o Braga não vê com bons olhos uma eventual saída do jogador nesta janela de transferências, a não ser que apareça uma proposta com os números pedidos pelos arsenalistas, e remete o assunto para o verão.

Além do Cádiz, também o Granada mostrou interesse em receber Abel Ruiz, igualmente por empréstimo, algo que não agrada à SAD minhota. O ponta-de-lança tem apenas dois golos marcados esta temporada, num total de 860 minutos de competição.-t.a.