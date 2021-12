"A pilha de Ricardo Horta nunca acaba e o Fernando Santos não vê isso"

Ricardo Horta e Fransérgio, agora no Bordéus

Fransérgio, agora no Bordéus, considera que o avançado merece atenção por parte do selecionador no que toca às convocatórias.

Herdeiro de Fransérgio como capitão do Braga, Ricardo Horta é um caso muito bizarro para o brasileiro do Bordéus .

"A pilha dele nunca acaba e o Fernando Santos não vê isso. Já provou o seu valor nas taças, na Liga Europa, no campeonato... Não sei o que ele pode fazer mais. Eu sei que os jogadores são pagos para jogar e que o selecionador é pago para tomar opções, mas o Ricardo já merece a Seleção Nacional há um tempão", sentenciou.

