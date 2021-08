Sebastián Pérez: opção de compra acionada e um gesto que ficou na memória

SAD acionou opção de compra do passe do internacional colombiano cedido pelo Boca Juniors até final deste ano. Espelho fiel da alma do clube, o médio assinará novo contrato.

Um ano depois de ter sido cedido pelos argentinos do Boca Juniors ao Boavista, por uma época e meia, o médio Sebastián Pérez, 28 anos, prepara-se para se vincular definitivamente aos axadrezados. A SAD acionou a cláusula que admitia a compra do passe e o internacional colombiano assinará um novo contrato, válido até 2025.

O primeiro ano de Seba Pérez no Bessa não foi fácil, com a equipa a lutar até ao fim pela permanência no escalão principal e nem sempre nas primeiras escolhas do treinador Jesualdo Ferreira. Partiu de férias com um registo de dois golos e uma assistência num total de 17 jogos disputados e, no regresso, já sob a orientação de João Pedro Sousa, ganhou lugar no onze desde o primeiro desafio.

Esta é a parte do percurso do médio acessível pelos registos básicos do arranque da temporada. O que os números não contam, porém, é que Sebastián Pérez voltou de férias, do outro lado do Atlântico, na véspera do primeiro encontro oficial, com o Marítimo, na Taça da Liga: chegou e treinou, a 24 de julho, e no dia seguinte fez os 90 minutos da vitória com assinatura de Luís Santos, um dos vários jovens a quem o treinador teve de recorrer para compor o onze, uma vez que uma dívida impedia a SAD de inscrever jogadores.

Foi o próprio Sebastián Pérez quem se declarou disposto a ir a jogo de forma tão prematura. O gesto sensibilizou todos em redor e o desempenho coerente, nos limites, desde então, deixa evidente a razão desta opção da SAD.