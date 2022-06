Ricardo Mangas está em foco no mercado: agora um aceno belga

Regressou ao Boavista após o empréstimo ao Bordéus, mas é para vender.

Ainda com muito tempo pela frente, até ao encerramento do mercado de transferências, no final de agosto, as férias de Ricardo Mangas têm sido marcadas pelas notícias que dão conta do interesse de vários clubes no lateral-esquerdo do Boavista.

Depois de um ano em França, cedido ao Bordéus, que desceu e não exerceu o direito de opção, daquele país surgiram informações que dão conta do interesse do Standard Liège.

É o mesmo clube já associado a Hamache, outro lateral-esquerdo axadrezado. Mangas será também alvo dos italianos do Salernitana.