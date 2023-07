Vítor Murta: "Reggie Cannon vai ter de provar tudo o que disse em tribunal"

Reggie Cannon esteve três épocas no Boavista

Reação de Vítor Murta, presidente do Boavista, às recentes declarações do norte-americano.

Reggie Cannon, lateral internacional pelos Estados Unidos, rescindiu unilateralmente com o Boavista, alegando salários em atraso. Um motivo que o clube axadrezado contesta.

"Reggie Cannon vai ter de provar tudo o que disse em tribunal. Pelo facto dele ter rescindido o contrato de forma unilateral, o clube que o vier a contratar também será solidário com a posição indevidamente assumida pelo jogador", reagiu Vítor Murta, presidente do clube do Bessa.

O jogador de 25 anos, que esteve três épocas no Boavista, apresentou uma versão numa recente entrevista à ESPN. "Nos últimos três anos, só fui pago a tempo uma vez. Tem sido difícil para os jogadores e para o staff. Saíram notícias de que o staff já não recebe há seis meses...", declarou.