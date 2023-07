Masaki Watai volta a ser emprestado e Boavista fica com opção de compra

Médio japonês chegou ao Bessa em 2022, por empréstimo do Tokushima Vortis. A cedência foi renovada por mais um ano.

O Boavista anunciou este sábado que chegou a acordo com o Tokushima Vortis, do Japão, para o empréstimo de Masaki Watai por mais uma temporada, num acordo que contempla opção de compra.

"Depois de um ano de muita aprendizagem, sinto-me mais preparado para fazer uma grande temporada. Estou muito contente por ter a possibilidade de continuar a jogar neste grande clube e vou dar sempre o máximo para conseguirmos atingir os nossos objetivos", disse o médio ofensivo.

"Como disse, foi, sobretudo, uma época em que aprendi muito. Tive a oportunidade de evoluir com o mister Petit, que me ensinou muito, e sinto-me capaz de fazer mais e melhor do que no último ano. Agora já conheço os meus colegas de equipa, o clube e a Liga portuguesa, estou completamente adaptado e pronto para mostrar todo o meu potencial", acrescentou Masa, que fez 18 jogos e marcou um golo em 2022/23.

"Estou ansioso por começar a treinar novamente com os meus colegas de equipa, já tenho saudades deles. Temos um grupo forte, com qualidade e muito unido. Vamos trabalhar para continuar o caminho da última época e voltar a jogar bom futebol", finalizou o japonês, em declarações aos canais oficiais dos axadrezados.