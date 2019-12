Treinador do Boavista criticou a decisão do árbitro no segundo golo, mas ressalvou que "não foi por aí" que a equipa perdeu com o Benfica (1-4), esta sexta-feira, no Bessa, na abertura da jornada 13 do campeonato.

Análise: "O Benfica respeitou-nos muito, fez um jogo sério, foi intenso, foi agressivo. Nós, na primeira parte, equilibrámos o jogo em muitos momentos, conseguimos o empate e depois aquele golo duvidoso... Vou dizer duvidoso para não dizer que é falta, porque é falta sobre o Marlon, mas, não foi por aí que nós perdemos. Nessa altura, o jogo estava empatado, estava mais equilibrado e poderíamos encontrar forma de levar pontos deste jogo. Mas, no geral, o Benfica venceu com justiça. O mais importante para mim, neste jogo, foi a possibilidade de estrear dois jogadores: o Reisinho é a primeira vez que joga na I Liga e o Samuel ainda é júnior. Estou muito contente com a entrada deles, acima de tudo, porque ambos corresponderam às expectativas. Isso é muito importante para nós, também."

Mais mérito do adversário do que demérito do Boavista: "Claramente. A equipa trabalhou, jogou com qualidade. O nosso golo foi uma jogada fantástica, mas, não podemos competir com o poderio do Benfica, constantemente. Tentámos, não nos foi possível, mas, acima de tudo, os jogadores deram o máximo, foram extremamente conscientes do adversário que tínhamos pela frente, trabalharam muito, quiseram vencer. Quando perdemos desta forma, temos de dar os parabéns ao adversário."

Substituições: "Estou constantemente a desmontar a estrutura, tenho é de olhar aos adversários, também. Sabia que isto poderia acontecer. Aliás, sabia que isto ia acontecer, mas, não me importei, até porque o objetivo, para além dos resultados que vamos tendo, para além do que a equipa vai crescendo, é muito importante para o Boavista também lançarmos jogadores jovens. Só o fazemos porque eles têm qualidade e estou muito feliz porque o Reisinho e o Samu, principalmente, que ainda é júnior, entraram e fizeram um jogo fantástico."