Cannon sobre Boavista: "Nos últimos três anos, só fui pago a tempo uma vez"

Lateral, que rescindiu com o clube do Bessa, falou sobre a situação dos axadrezados

Reggie Cannon, lateral que rescindiu unilateralmente com o Boavista, falou pela primeira vez desde a saída do Bessa. O norte-americano, que chegou à Invicta em 2020, alegou salários em atraso.

"Nos últimos três anos, só fui pago a tempo uma vez. Tem sido difícil para os jogadores e para o staff. Saíram notícias de que o staff já não recebe há seis meses...", afirmou, em entrevista à ESPN. "É uma situação difícil para mim e para a minha família", disse ainda.

Reggie Cannon rescindiu unilateralmente o contrato com o Boavista, alegando salários em atraso, e a decisão do internacional norte americano pode valer um encaixe de alguns milhões de euros ao Boavista, tendo em conta que os axadrezados garantem que têm como provar que o jogador estava com os salários em dia.