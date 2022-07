Bracali continua a jogar com 41 anos: "Desde os 35 que me preparo para deixar..."

Declarações de Rafael Bracali, guarda-redes do Boavista, à margem de um treino aberto à comunicação social, no complexo anexo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Natural de São Paulo, Rafael Bracali, guarda-redes do Boavista, despontou no Paulista, sagrando-se campeão da Série C (2001) e da Taça do Brasil (2005), antes de se fixar em Portugal, onde também representou Nacional (2006-2011) e FC Porto (2011-2013), pelo qual conquistou um campeonato e uma Supertaça (2011/12) e foi emprestado ao Olhanense (2012/13).

"Desde os 35 anos que me preparo para deixar de jogar e vou sempre de ano para ano. Mesmo nos treinos, a partir do momento em que notar que já não chego a determinada bola que alcançava quando era mais novo, serei o primeiro a retirar-me", reconheceu.

Com passagens posteriores pelos gregos do Panetolikos (2013-2015) e Arouca (2015-2018), o guarda-redes, de 41 anos, contabiliza 234 encontros na I Liga dispersos por 11 épocas e é o segundo mais velho de sempre a jogar na prova, atrás do ex-internacional português Quim, que competiu pela derradeira vez com 42 anos, dois meses e um dia.

"Quanto mais velho, maior a responsabilidade. A minha responsabilidade é grande. Não me sinto indiscutível, mas sinto que trabalho bastante. Tento sempre esconder a minha idade e, quando os jogadores novos chegam, muitas vezes têm dificuldade em entender porque é que eu tenho 41 anos. Isso é sinal do trabalho realizado dia a dia", finalizou.

O Boavista, 12.º colocado na edição 2021/22 da I Liga, tem a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma deslocação ao Estádio Municipal de Portimão para encarar o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.