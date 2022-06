Boavista procura alternativa a Hamache e fez abordagem no Brasil

Preparados para uma possível transferência de Yanis Hamache, responsáveis do Bessa têm alternativa para o lado esquerdo da defesa e já abordaram o Cruzeiro por Matheus Pereira.

A SAD do Boavista está preparada para preencher qualquer vaga que o mercado abra no plantel de Petit. Com o nome do lateral-esquerdo Yanis Hamache na lista de vários clubes - Bélgica, França e Turquia são as ligas em que o nome dele tem sido notícia -, já foi feita uma abordagem ao Cruzeiro, do outro lado do Atlântico, a propósito de um possível substituto para o internacional argelino.

Confrontado pela rádio Rede 98 com as notícias que colocam na rota do Bessa o defesa Matheus Pereira, 24 anos, formado no Cruzeiro e atualmente cedido ao Guarani, o diretor para o futebol do clube de Belo Horizonte confirmou o contacto e tratou de esclarecer que, apesar da expectativa que sempre rodeia os assuntos de mercado, há trabalho a fazer antes de qualquer contratação e, neste caso, foi apenas uma abordagem. "Ele tem compromisso com o Guarani. Se eu for falar de sondagens, diariamente aparecem várias. E a gente dá o peso que elas merecem ter. Quando se tornar uma conversa mais séria sobre proposta, a gente leva a sério. Mas, hoje, ele é jogador do Guarani", afirmou Pedro Martins.

A pertinência da sondagem é favorecida pela iminência de uma proposta por Hamache, cuja cotação acaba de ser reforçada pela estreia do defesa nascido em Marselha (França) pela seleção da Argélia.