Boavista poderá juntar-se ao FC Porto no Parque Metropolitano da Maia

Autarquia tem um espaço para o Boavista no futuro Parque Metropolitano da cidade.

Aprovado anteontem pela Câmara Municipal da Maia, o Programa Estratégico do Parque Metropolitano, onde será construída a Academia do FC Porto, conforme O JOGO noticiou, prevê duas zonas destinadas a desporto de formação. Um desses espaços será ocupado pelos dragões e o outro poderá ser reservado para o Boavista, se o clube assim o entender.

Ao que o nosso jornal apurou, ter um novo terreno para poder construir um centro de estágio é um desejo antigo de Vítor Murta, presidente do Boavista, e estarão a ser desenvolvidos esforços nesse sentido. Embora ainda não haja decisões, as conversações entre a Direção do emblema axadrezado e a autarquia liderada por António Silva Tiago poderão conduzir a um acordo para que também os axadrezados tenham campos no futuro Parque Metropolitano da cidade.

A aprovação do projeto "essencial para a cidade", conforme referiu o presidente da Câmara Municipal da Maia, "representa um importante instrumento orientador no planeamento e ordenamento do território daquela área do município".