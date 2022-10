Yaremchuk rende mais um milhão de euros aos cofres do Benfica

Qualificação do Club Brugge para os oitavos de final da Champions vale verba extra aos 16 M€ pagos pela transferência.

Transferido no final de agosto para o Club Brugge por 16 milhões de euros, após apenas uma temporada pelo Benfica, Yaremchuk rendeu agora, segundo apurou O JOGO, mais um milhão ao emblema encarnado. Tudo porque no negócio entre os dois clubes ficou definido o pagamento de três milhões de euros adicionais em função da concretização de objetivos, um deles já alcançado a nível coletivo.

A qualificação do Brugge para os oitavos de final da Liga dos Campeões, num grupo onde estão FC Porto, Atlético de Madrid e Leverkusen, permitiu às águias aumentarem os números com a venda de um futebolista que não se conseguiu afirmar de águia ao peito.

Contratado ao Gent no início da temporada anterior, Yaremchuk implicou um custo total de 20 M€ (17 pelos 75% do passe iniciais mais três pelos restantes 25%, adquiridos recentemente). Assim, o Benfica minimiza as perdas, esperando ainda receber os restantes dois milhões fixados por objetivos, de concretização acessível.

Além disso, o internacional ucraniano, que faturou nove golos e fez cinco assistências em 47 jogos (2156 minutos) pelo Benfica, pode render ainda aos cofres da Luz uma verba extra, pois as águias têm também direito a 10 por cento de uma futura venda do ponta-de-lança, que para já contabiliza um golo e duas assistências em oito jogos (321") pelo Brugge.

Se Yaremchuk rendeu agora um milhão de euros, há quem possa dos também antigos avançados encarnados, permitir mais um bom encaixe aos cofres da Luz: Darwin. Vendido por 75 M€ ao Liverpool, o internacional uruguaio pode valer mais cinco milhões quando completar dez jogos como titular ou com um mínimo de 45 minutos, situação que ainda não sucedeu. Leva para já cinco partidas cumprindo essas exigências, sempre como titular.

O clube da Luz recebeu ainda recentemente 400 mil euros fruto da transferência de Alfa Semedo do Vitória de Guimarães para o Al-Tai. O médio rendeu 800 mil euros aos minhotos e o Benfica detinha ainda 50 por cento dos direitos económicos.