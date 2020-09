Vieira quer Rúben Semedo quase à borla: confira os argumentos do Benfica

Luís Filipe Vieira acredita que pode concluir a transferência quase à borla ou por um valor simbólico.

O sector recuado dos encarnados deverá ficar fechado com a vinda de mais um central e o nome que está a ser negociado, como já noticiámos, é Rúben Semedo, um antigo jogador do Sporting que pode agora rumar à Luz numa transferência que poderá concluir-se praticamente sem esforço dos cofres do Benfica. Esta é, pelo menos, a intenção de Luís Filipe Vieira, tendo o presidente das águias já informado, via intermediário, que tem créditos a receber, superiores a sete milhões de euros, que podem agora ser descontados nesta transação.

De facto, e segundo o que consta na contabilidade encarnada, Evangelos Marinakis, presidente dos gregos do Olympiacos e dono dos ingleses do Nottingham Forest, ainda é devedor de um montante a rondar os cinco milhões de euros, resultantes da contratação de João Carvalho ao Benfica, por 15 milhões de euros, para reforço do clube britânico. A esta verba, Luís Filipe Vieira acrescenta agora mais de dois milhões pela ida de Pêpê, do V. Guimarães para o emblema grego, dado que o Benfica era detentor de 50 por cento do passe do médio.

Contas feitas, e tendo em conta que o Benfica avalia Rúben Semedo em sete a oito milhões de euros, o presidente das águias pretende ter o internacional português de 26 anos sem qualquer investimento, embora seja admitido na Luz que possa haver um ligeiro acrescento para finalizar o negócio que está a ser conduzido pelo empresário Ulisses Santos. Este agente, que também representa Pêpê, reforço oficializado na segunda-feira pelo Olympiacos, permanece na Grécia com o objetivo de impulsionar a transferência do jogador que deixou o Sporting em 2017 para ingressar nos espanhóis do Villarreal, a troco de 14 milhões de euros.

Os encarnados têm perspetivado que esta poderá ser uma semana decisiva para finalizar este processo negocial, coincidindo com a provável recuperação de Rúben Semedo, a quem foi diagnosticada a infeção por Covid-19 a 21 do mês passado, tendo o central estado desde então em isolamento. Falhou, por isso, a convocatória de Portugal para a Liga das Nações, mas poderá estar para breve o seu restabelecimento pleno, que permitirá ao jogador viajar e aos responsáveis encarnados finalizar o negócio a tempo de o inscrever para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcada para dia 15, curiosamente frente aos gregos do PAOK e na Grécia.

Neste processo negocial, o Benfica conta com o jogador como aliado de peso, dado que é seu objetivo voltar a Portugal, encarando o interesse do Benfica como uma grande porta para dar seguimento a uma carreira que ficou manchada pela prisão de cinco meses que teve de cumprir em 2018 por, alegadamente, ter agredido e ameaçado um homem na sua residência com uma arma ilegal. Ultrapassado esse período, alinhou pelo Huesca e Rio Ave, foi chamado à seleção e ingressou no Olympiacos. Agora tem o Benfica no horizonte.