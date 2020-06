Vieira diz que vai falar com a família e atira: "Sou o único culpado"

Presidente do Benfica falou após a derrota na Madeira.

Luís Filipe Vieira afirmou esta segunda-feira, após a derrota (2-0) do Benfica na Madeira que é o único culpado pela situação que vive o clube da Luz e até deu a entender que deixar a liderança é uma possibilidade.

"Não vale a pena esconder, o único culpado sou eu. Só foi possível chegar aqui porque estivemos estabilidade. Só se faz com muito amor, muita paixão, muita determinação e dando tudo em prol do Benfica. Aqueles que se vergam perante uma derrota, devo dizer que nunca me verguei a nada. Penso que quando chegar a Lisboa vou tomar uma decisão e não me vou vergar a nada. Não deixem voltar um pouco do passado, porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica e fazer o que fizemos ao longo destes 20 anos é muito difícil", afirmou.

"Para conquistarmos um bi estivemos 31 anos, para conquistarmos um tri estivemos 39 anos e para conquistar um tetra, que nunca o fizemos, fizemos agora. É algo que só se faz com muito amor, muita paixão, muito profissionalismo, muita determinação e dando tudo de nós próprios em prol do Benfica. Aqueles que se vergam perante uma derrota, devo dizer que nunca me verguei a nada", disse.

Refira-se que Vieira também anunciou que Lage colocou o lugar à disposição.