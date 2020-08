Vice do Grémio confirma acordo por Cebolinha: "Foi o negócio possível neste momento"

Paulo Luz já vê Cebolinha a explodir em Portugal. Ao mesmo tempo, admite que foi feito "o negócio possível" devido à pandemia

Everton Cebolinha, internacional 14 vezes pela seleção do Brasil e estrela nas últimas épocas pelo Grémio, já viu desbloqueadas as burocracias em torno das garantias bancárias e chega a Lisboa nas próximas horas para fazer exames médicos e assinar por cinco temporadas.

"Ainda na segunda-feira falámos e ele estava muito feliz por ir para o Benfica"

Depois será apresentado, provavelmente amanhã, quinta-feira, ao que O JOGO apurou, numa cerimónia parecida com a que teve Jorge Jesus. Do outro lado do Atlântico, Cebolinha deixa saudades no emblema de Porto Alegre e Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, não duvida que o jogador será a estrela do campeonato português.

"Everton tem todo o potencial e ferramentas para ser o melhor jogador da liga portuguesa. É muito trabalhador, focado, ligado à família e terá um grande desempenho. Ainda ontem [anteontem, segunda-feira] falámos e ele estava muito feliz por ir para o Benfica", revelou o dirigente.

Nos últimos dias, houve demora na viagem de Cebolinha devido a questões relacionadas com garantias bancárias mas, acima de tudo, detalhes sobre bónus futuros. Além destes, o Grémio encaixará 65 por cento dos 20 milhões de euros pagos pelas águias, após ter havido uma redistribuição das percentagem dos direitos económicos do atleta: antes, o Grémio detinha 50%, o agente Gilmar Veloz e Cebolinha partilhavam 30%, tendo o empresário Celso Rigo e o Fortaleza 10% cada. Ou seja, neste negócio e no imediato, o Grémio leva 13 M€. Um valor que , para Paulo Luz, é o encaixe possível.

"Everton vai valorizar-se e ser cobiçado por grandes clubes europeus"

"Foi o negócio possível nesta conjuntura e no momento excecional que vivemos. O mercado é diferente agora do que era antes. Everton fez grandes temporadas aqui, ajudou-nos a ganhar títulos importantes e estava no momento onde ele queria dar continuidade à sua carreira", assumiu Paulo Luz a O JOGO, precisando ainda que o valor de uma mais-valia futura recebido pelo Grémio será na realidade "entre os quinze e os vinte por cento".

Certa é a convicção que haverá, mais tarde, um novo bom encaixe: "Everton fará exibições do mesmo nível que fez no Brasil, que se vai valorizar e ser cobiçado por grandes clubes europeus."