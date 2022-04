Veríssimo deixa mensagem a Sandro Cruz após episódio "degradante e lamentável"

Jogador do Benfica B foi vítima de racismo em Vila do Conde.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, pronunciou-se sobre o episódio de racismo ocorrido com Sandro Cruz, no momento em que foi substituído no jogo entre o Rio Ave e a equipa B das águias.

"Quero dar um abraço ao Sandro, nosso jogador de equipa B, que foi vítima de comentários racistas. É degradante e lamentável. Eu sei que ainda existe. Mandar um abraço ao Sandro e a todos os jogadores que são vitimas de racismo por esse país fora. Sei que foi algo que lhe tocou muito", afirmou o treinador na sala de imprensa de Alvalade, após o triunfo por 2-0, na ronda 30 do campeonato.

Corria o minuto 60 do Rio Ave-Benfica B quando Sandro Cruz, futebolista encarnado, enquanto caminhava para ser substituído no desafio da jornada 30 da Liga SABSEG, foi alvo de um insulto racista, feito por uma eventual adepta vila-condense, na bancada.

"Anda lá, ó preto! Vai embora, c...!", ouve-se a declaração insultuosa, em tom feminino, através da transmissão televisiva da SportTV, por insatisfação pela demora do atleta. Após o encontro do segundo escalão, ocorrido este domingo, Sandro Cruz condenou, publicamente, o "episódio nojento" vivido no qual foi a vítima.