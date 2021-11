Uruguai confirma Darwin como baixa e explica problema físico do avançado

Falha os próximos jogos da seleção no apuramento para o Mundial, assim como Coates, do Sporting.

A federação do Uruguai informou esta segunda-feira que Darwin Núñez será baixa para os próximos encontros da seleção no apuramento para o Mundial do Catar. Segundo o comunicado divulgado, o avançado do Benfica "foi substituído [no jogo com o Braga] com dores no joelho direito."

"Os exames realizados posteriormente constataram um processo inflamatório tendinoso no joelho, com edema ósseo rotuliano, o que o impossibilita de participar com a seleção uruguaia nos jogos com Argentina e Bolívia", explica.

Recorde-se que Coates, central do Sporting, é outra baixa já confirmada.

O Uruguai ocupa o quinto lugar da zona sum-americana de apuramento para o Mundial, com 16 pontos em 12 jogos. Só os quatro primeiros se qualificam diretamente.