Transferências do Benfica investigadas: buscas nas casas de Chiquinho, Vlachodimos e Gonçalo Guedes

A Autoridade Tributária fez buscas na manhã desta quarta-feira nas casas de três jogadores do Benfica, no âmbito da megaoperação "Fora de Jogo", levada a cabo pela Autoridade Tributária e que visa milhões de euros em transferências de jogadores de futebol, avança a CNN.

De acordo com as mesmas informações, as casas alvo de buscas foram as de Chiquinho, Vlachodimos e Gonçalo Guedes.

No caso do último, a transferência que estará a ser investigada é a do PSG para o Valência, pela qual o Benfica recebeu cerca de 1,4 milhões de euros. "A investigação quer ainda determinar se o próprio jogador tributou, ou não, os prémios que lhe diziam respeito", escreve a CNN.