Tapsoba está na lista do Benfica e em Guimarães esperam uma venda histórica

Central do Vitória de Guimarães está referenciado pelo Benfica e é visto como uma solução consistente para a defesa.

Edmund Tapsoba, central de 20 anos do V. Guimarães, está referenciado pelas águias. Segundo O JOGO apurou, o campeão nacional tem estado muito atento às exibições do internacional pelo Burkina Faso e vai continuar a segui-lo nos próximos tempos.

Tapsoba encaixa no perfil desejado pelos encarnados, pois é um jogador de grande envergadura física (1,92m), rápido e... goleador. Tendo em vista o futuro, o central é encarado como uma solução consistente para reforçar o sector mais recuado da equipa da Luz. No entanto, para ganhar terreno aos vários concorrentes, o Benfica teria de abrir os cordões à bolsa, devido ao custo elevado do passe do atleta. Tapsoba tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e os dirigentes do V. Guimarães perspetivam uma venda histórica no futuro com este jogador. Neste momento, o elenco de centrais do Benfica é formado por Rúben Dias, Ferro, Jardel e Morato (Conti está de saída), mas é sabido que o primeiro é pretendido por vários clubes europeus e poderá abandonar a Luz no fim da presente temporada.

Em ano de estreia na principal equipa dos minhotos, Tapsoba é mesmo o futebolista mais utilizado por Ivo Vieira, tendo cumprido até ao momento 2303 minutos oficiais em 27 partidas, das quais foi titular em 26 ocasiões. E, com veia goleadora, pois já faturou por sete vezes.

Descoberto no Ouagadougou, do Burkina Faso, o central entrou em Portugal pelo Leixões, em 2017/18, mudando-se no mesmo ano para o V. Guimarães, passando a jogar pelos juniores e bês vimaranenses. Na última época, fez 30 jogos e marcou sete golos.

Contactado por O JOGO, o Vitória de Guimarães diz não ter recebido até ao momento qualquer abordagem pelo atleta por parte do Benfica.