Taarabt tem novo clube na carreira e deixa uma mensagem ao Benfica

Médio prossegue a carreira nos Emirados Árabes Unidos.

Adel Taarabt, médio internacional marroquino que rescindiu com o Benfica no fecho do mercado de verão, foi este sábado apresentado como reforço do Al Nasr, clube dos Emirados Árabes Unidos.

O jogador de 33 anos deixou uma mensagem nas redes sociais, em jeito de despedida do Benfica. "Obrigado, Benfica. Foi um prazer jogar por este clube incrível. Desejo-vos o melhor", surge escrito no Instagram.

Ao serviço das águias, Taarabt conquistou um campeonato e uma Supertaça.