Taarabt elogia mentalidade no Benfica: "Não são rapazes que namorem com top models"

Marroquino passou pelo Estádio da Luz entre 2015 e 2022 e destacou capacidade do clube encarnado. Lembrou que todos os craques que saíram querem voltar

Meses depois de abandonar o Benfica e o Estádio da Luz, Adel Taarabt concedeu entrevista e falou sobre o clube encarnado. O médio marroquino elogiou a mentalidade de quem passa pelo Seixal e explicou o porquê.

"Quando dormes no hotel eles dão-te uma pulseira, sabem a que horas foste dormir. O clube está muito avançado em tudo o que é tecnologia, é de loucos. Duvidaram da qualidade do campeonato em Portugal. Eu disse-lhes: 'Ele [Rúben Dias] vai chegar e vai chocar-vos'. Primeiro ano, melhor jogador da Premier League. Diziam-me: 'Em Portugal, ele não joga contra avançados da Premier League'. E eu respondi: 'Eles estão prontos'. Estes jogadores estão mentalmente prontos, a vida deles é o futebol. Não há vida à noite, são pessoas de família, não se esquecem dos pais. Conhecem as namoradas desde os 13 anos, na escola. Não são rapazes que namorem com top models ou influencers. Não são assim, têm uma mentalidade diferente", explicou, em entrevista ao portal 90football.

Taarabt, que passou pelo Benfica entre 2015 e 2022, ainda que tenha sido emprestado pelo meio, lembrou que todos os craques que abandonaram o Estádio da Luz ficaram com o desejo de voltar.

"Jogadores como o Di María... Estava no Real Madrid e dizia: 'O meu sonho é voltar ao Benfica'. O David Luiz esteve no Chelsea antes de voltar ao Brasil e disse: 'O meu sonho é voltar ao Benfica'. Matic, Witsel... Todos querem voltar ao Benfica, é um clube que os tratou bem", referiu.

Taarabt aproveitou ainda para destacar o nível do Benfica, em comparação com outros grandes clubes que representou na carreira de futebolista.