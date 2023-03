Taarabt elogia: "Joguei no Milan e Tottenham, mas o Benfica é outro nível"

Numa entrevista ao portal francês 90football, Adel Taarabt elogiou e destacou o profissionalismo do seu antigo clube, o Benfica.

Adel Taarabt, jogador do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, que chegou a Lisboa no verão de 2016, falou acerca da sua experiência positiva no Benfica, e valorizou a mentalidade dos portugueses.

"Quando saí de Londres, cheguei a Lisboa de Ferrari. Cheguei ao estacionamento e sabes que carros é que vi? 307, Peugeot, 407... Sabes como se vestiam? Adidas, Nike... Nada de Givenchy, Balmain, Dolce & Gabbana", recordou. Taarabt contou ter vendido o seu Ferrari e comprado um Mercedes Classe A: "Que vida! Vida magnífica, simples."

O marroquino vincou, depois, que passou por grandes clubes europeus, mas que nenhum tinha o nível do Benfica. "Joguei no Milan e no Tottenham, mas o Benfica é outro nível". No clube da Luz, ficou também admirado com o treino, desde as camadas jovens: "Quando cheguei vi os rapazes, com 15 anos, e fiquei chocado. Antes do treino iam para o ginásio, depois do treino também estavam no ginásio".

Taarabt esteve no Benfica desde 2016 até à época 2021/2022. Rumou no último verão, a custo zero, ao Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Ao serviço da equipa soma um total de seis jogos e três assistências em 21 jogos.